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Украина

ФСБ взялась за крымчан с украинскими паспортами

22:57 3 июля 2020
Паспорт гражданина Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Росси начала штрафовать жителей аннексированного Крыма за выезд с территории полуострова по паспорту Украины. Соответствующее заявление сделали в оккупационном «региональном пограничном управлении ФСБ».

Граждан Украины российские силовики называют «гражданами РФ, имеющими еще одно гражданство». Штраф составляет от 2 до 5 тысяч российских рублей. Исключение пока что сделано только для граждан Таджикистана.

Одновременно в заявлении ФСБ констатировано «учащение случаев попыток въезда и выезда крымчан по украинским паспортам».

Напомним, накануне Украина призвала ООН осудить нарушение прав человека во временно оккупированному Крыму, в том числе путем проведения там референдума по внесению поправок в конституцию РФ, а омбудсмен Людмила Денисова заявила, что голосовать заставляли даже украинских политзаключенных.

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