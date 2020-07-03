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ФСБ взялась за крымчан с украинскими паспортами
Федеральная служба безопасности (ФСБ) Росси начала штрафовать жителей аннексированного Крыма за выезд с территории полуострова по паспорту Украины. Соответствующее заявление сделали в оккупационном «региональном пограничном управлении ФСБ».
Граждан Украины российские силовики называют «гражданами РФ, имеющими еще одно гражданство». Штраф составляет от 2 до 5 тысяч российских рублей. Исключение пока что сделано только для граждан Таджикистана.
Одновременно в заявлении ФСБ констатировано «учащение случаев попыток въезда и выезда крымчан по украинским паспортам».
Напомним, накануне Украина призвала ООН осудить нарушение прав человека во временно оккупированному Крыму, в том числе путем проведения там референдума по внесению поправок в конституцию РФ, а омбудсмен Людмила Денисова заявила, что голосовать заставляли даже украинских политзаключенных.125
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