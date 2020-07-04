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Рассказывали в "паркетном" формате: демарш херсонских СМИ против Зеленского осветили только два канала
Возмущенная реакция херсонских журналистов в ответ на отказ в аккредитации на встречу с президентом Владимиром Зеленским (другими словами, в ответ на запрет на получение информации) совершенно не заинтересовала большинство центральных телеканалов.
Напомним: несмотря обширную программу визита, журналистов местных изданий к президенту не позвали, и даже не предоставили официального подтверждения визита главы державы, не говоря уже об аккредитации на него.
В ответ обиженные на Офис президента журналисты устроили яркий флешмоб, получивший название «онлайн-забастовка». В частности, в херсонских СМИ вышли очень своеобразные новости о посещении президентом города: с заголовками, но без текста, с местом для фото, но без снимка, с комментариями, но не в полном объеме.
Но, оказывается, такую ситуацию большинство телевизионщиков посчитали вполне нормальной, и в праймовых выпусках новостей эту вопиющую ситуацию осветили только общественный «UA: Первый» и 5 канал.
Об этом говорится в итогах мониторинга ежедневных новостей всеукраинских телеканалов за 22−28 июня 2020 года, пишет «Детектор медиа».
Притом в сюжете 5 канала отметили, что после того, как представители некоторых местных изданий захотели пикетировать места визитов Зеленского, областная государственная администрация якобы позволила аккредитировать журналистов. В целом же акцию связали с нападением на журналиста местного онлайн-издания Дмитрия Багненко. По данным «UA: Первого», аккредитацией занимались в Офисе президента.
Другие центральные телеканалы рассказывали о поездке Владимира Зеленского в Херсон в «паркетном формате, подавали его высказывания о проект «Большая стройка». В таком ключе были выдержаны материалы ICTV, «Украина» и СТБ.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в местной ОГА решили «оправдаться» за свои действия, заявив, что позвали на освещение мероприятия только «избранных» и «самых професиональных» журналистов, которые смогут «лучше показать» детали визита
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Рассказывали в "паркетном" формате: демарш херсонских СМИ против Зеленского осветили только два канала
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...