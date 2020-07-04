Украина

Рассказывали в "паркетном" формате: демарш херсонских СМИ против Зеленского осветили только два канала

Возмущенная реакция херсонских журналистов в ответ на отказ в аккредитации на встречу с президентом Владимиром Зеленским (другими словами, в ответ на запрет на получение информации) совершенно не заинтересовала большинство центральных телеканалов.

Напомним: несмотря обширную программу визита, журналистов местных изданий к президенту не позвали, и даже не предоставили официального подтверждения визита главы державы, не говоря уже об аккредитации на него.

В ответ обиженные на Офис президента журналисты устроили яркий флешмоб, получивший название «онлайн-забастовка». В частности, в херсонских СМИ вышли очень своеобразные новости о посещении президентом города: с заголовками, но без текста, с местом для фото, но без снимка, с комментариями, но не в полном объеме.

Но, оказывается, такую ситуацию большинство телевизионщиков посчитали вполне нормальной, и в праймовых выпусках новостей эту вопиющую ситуацию осветили только общественный «UA: Первый» и 5 канал.

Об этом говорится в итогах мониторинга ежедневных новостей всеукраинских телеканалов за 22−28 июня 2020 года, пишет «Детектор медиа».

Притом в сюжете 5 канала отметили, что после того, как представители некоторых местных изданий захотели пикетировать места визитов Зеленского, областная государственная администрация якобы позволила аккредитировать журналистов. В целом же акцию связали с нападением на журналиста местного онлайн-издания Дмитрия Багненко. По данным «UA: Первого», аккредитацией занимались в Офисе президента.

Другие центральные телеканалы рассказывали о поездке Владимира Зеленского в Херсон в «паркетном формате, подавали его высказывания о проект «Большая стройка». В таком ключе были выдержаны материалы ICTV, «Украина» и СТБ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в местной ОГА решили «оправдаться» за свои действия, заявив, что позвали на освещение мероприятия только «избранных» и «самых професиональных» журналистов, которые смогут «лучше показать» детали визита и т. д. Тем самым чиновники даже не заметили, что переняли на себя функцию «судей» в вопросе о том, какие СМИ могут быть признаны «профессиональными» (что в понимании руководства ОГА, вероятно, равнозначно понятиям «удобными» или «податливыми»). Но ведь такой подход явно нарушает любые стандарты освещения событий, а также право граждан Украины на получение объективной и беспристрастной информации о происходящих событиях. К сожалению, большинство украинских телеканалов также предпочли занять «более удобную» и «ручную» позицию.

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