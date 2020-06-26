26.59 / 26.79 29.65 / 30.05
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Херсонские журналисты оригинально ответили на отказ в аккредитации на встречу с Зеленским

17:59 26 июня 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 июня, прилетел с рабочим визитом в Херсон. Несмотря на обширную программу визита, журналистов местных изданий к президенту не позвали. Агентства сообщают, что не получили даже официального подтверждения президентского визита, не говоря уже об аккредитации.

Обиженные на Офис президента журналисты устроили яркий флешмоб. Журналистская акция получила название «онлайн-забастовка». В херсонских СМИ вышли очень своеобразные новости о визите президента в город: с заголовками, но без текста, с местом для фото, но без снимка, с комментариями, но не в полном объеме. Собрали новости в единую подборку блогеры Роман Винтонив и Антон Ходза в Facebook.

* * *

* * *

* * *

Вышли в агентствах и полностью юмористические новости. Источником информации называлась девочка-свидетельница приезда Зеленского.

Напомним, на последнюю пресс-конференцию президента многие известные журналисты попасть не смогли. В Офисе главы государства оправдывались строгими карантинными правилами.

Фото president.gov.ua

382

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пробка на трассе под Одессой

«Вся страна поехала на море»: на трассе под Одессой образовалась 30-километровая пробка (фото, видео)

зеленский

Херсонские журналисты оригинально ответили на отказ в аккредитации на встречу с Зеленским

суд боинг

Суд в Нидерландах отказался рассматривать "украинский сценарий" крушения рейса МН17

Игорь Смелянский

На гендиректора «Укрпочты» завели дело: в чем обвиняют

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер