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Херсонские журналисты оригинально ответили на отказ в аккредитации на встречу с Зеленским
Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 июня, прилетел с рабочим визитом в Херсон. Несмотря на обширную программу визита, журналистов местных изданий к президенту не позвали. Агентства сообщают, что не получили даже официального подтверждения президентского визита, не говоря уже об аккредитации.
Обиженные на Офис президента журналисты устроили яркий флешмоб. Журналистская акция получила название «онлайн-забастовка». В херсонских СМИ вышли очень своеобразные новости о визите президента в город: с заголовками, но без текста, с местом для фото, но без снимка, с комментариями, но не в полном объеме. Собрали новости в единую подборку блогеры Роман Винтонив и Антон Ходза в Facebook.
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Вышли в агентствах и полностью юмористические новости. Источником информации называлась девочка-свидетельница приезда Зеленского.
Напомним, на последнюю пресс-конференцию президента многие известные журналисты попасть не смогли. В Офисе главы государства оправдывались строгими карантинными правилами.
Фото president.gov.ua382
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