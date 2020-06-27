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В Херсонской ОГА оправдались за недопуск местных журналистов на встречу с Зеленским
После скандала с освещением визита президента Владимира Зеленского в пятницу, 26 июня, в Херсонскую область в местной ОГА попытались оправдаться за не совсем понятные для журналистского сообщества действия.
Напомним: несмотря обширную программу визита, журналистов местных изданий к президенту не позвали, и даже не предоставили официального подтверждения визита главы державы, не говоря уже об аккредитации на него.
В ответ обиженные на Офис президента журналисты устроили яркий флешмоб, получивший название «онлайн-забастовка».
В частности, в херсонских СМИ вышли очень своеобразные новости о посещении президентом города: с заголовками, но без текста, с местом для фото, но без снимка, с комментариями, но не в полном объеме.
Очевидно, почувствовав, что «запахло жареным», в местной ОГА решили «оправдаться» за свои действия, написав, что позвали на освещение мероприятия только «избранных» журналистов из-за «увеличения числа случаев заболевания COVID-19», «ежедневной фиксации антирекордов заражений»
«Мы были вынуждены сфокусироваться на медиаканалах, которые имеют большее распространение и охватывают большую аудиторию. Был сделан акцент на зарегистрированных СМИ, потому что это событие высокого уровня, которая должна быть профессионально освещена с соблюдением стандартов журналистики и журналистской этики. Поэтому представители СМИ, которые не имеют аккредитации, и, соответственно, редакционного задания, а также блоггеры не были приглашены», — написали представители Херсонской ОГА.
Вероятно, тем самым чиновники даже не заметили, что переняли на себя функцию «судей» в вопросе о том, какие СМИ могут быть признаны «профессиональными» (что в понимании руководства ОГА, вероятно, равнозначно понятиям «удобными» или «податливыми»)
Поэтому обещание ОГА «общаться в дальнейшем максимально открыто и беспристрастно» не вызвало большого доверия у представителей СМИ, о чем они честно и без обиняков написали в комментариях к посту чиновников.
Конечно, в каждой области могут быть свои традиции и стандарты в освещении событий государственного значения, но при получении такой информации почему-то вспоминаются поступки еще одной уроженки Геническа (что в Херсонской области), которая также вызвала недоумение у журналистов своим «особым» стилем поведения и общения с прессой.35
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