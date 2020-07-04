Украина

Отставка Смолия – не помеха: Украина подпишет меморандум о макрофинансовой помощи от ЕС

Несмотря на уход в отставку главного банкира страны Якова Смолия, Украина подпишет в конце июля меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС).

Размер транша — 1,2 миллиарда евро, заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что МВФ напряженно отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжает сотрудничество с Украиной.

«МВФ отреагировал напряженно, но сдержанно. Мы продолжаем сотрудничество. Министр финансов разговаривал с МВФ вчера. Сегодня я общался с президентом Европейской комиссии. Мы продолжаем работу. Это большой показатель с Европой. Уже в 20-х числах июля мы подпишем очередной меморандум о предоставление следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро от ЕС. Это также сегодня было проговорено с вице-президентом Еврокомиссии», — заявил Шмыгаль.

Напомним, что в июне Украина получила 500 млн евро кредита от ЕС в рамках так называемого четвертого пакета макрофинансовой помощи. Шмыгаль заявил тогда, что эти средства «усилят экономику, пострадавшую от мирового кризиса». Еврокомиссия одобрила предоставление этого кредита в конце мая. В ее заявлении отмечалось, что с 2014 года Украине выделено 3,8 млрд евро. Это самый большой объем макрофинансовой помощи государству вне ЕС.

Кроме того Всемирный банк выделил Украине 350 млн долларов из запланированного кредита в 1 млрд долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина уже получила первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд евро, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.

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