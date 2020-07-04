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Поддерживаем Украину: Сенат Польши разоблачил хитрые замыслы РФ по отмене санкций
Республика Польша, подобно Турции, выражает Украине поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также предупреждает, что Россия на фоне пандемии коронавируса пытается убедить демократические государства отменить против нее международные санкции за агрессию против украинского государства.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Польше, пишет Интефакс-Украина.
«Комиссия Сената Республики Польша по иностранным делам и ЕС привлекает внимание к тому факту, что Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь», — говорится в сообщении.
В пресс-службе посольства отметили, что представители России под предлогом повышения результативности преодоления пандемии пытаются убедить правительства демократических государств отменить международные санкции, введенные в результате агрессии в отношении Украины.
«Российский проект декларации солидарности относительно вызовов эпидемии COVID-19 передан в ООН, направленный на избежание ответственности. Принятие этого документа было бы своего рода демонстрацией солидарности с агрессором», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что санкции (против России — ИФ) международного сообщества могут быть ослаблены только при условии полной имплементации Российской Федерацией Минских договоренностей.
Кроме того, отметили в пресс-службе, существенно увеличилось количество случаев нарушений прав человека.
«Большинство территории Крымского полуострова включено в „пограничную зону Российской Федерации“, что означает возможность проживания на ней исключительно российских граждан», — добавили в посольстве.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что постоянный представитель Украины в ООН в Женеве Юрий Клименко призвал международную организацию перейти «к более решительным действиям» в отношении России из-за ситуации с нарушением прав человека в Крыму. Об этом он заявил во время интерактивного диалога с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.20
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