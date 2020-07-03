26.92 / 27.22 30.01 / 30.56
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Турция заявила, что никогда не признает незаконную аннексию Крыма

23:23 3 июля 2020
Турция Украина

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции, открывшей регулярные пассажирские перевозки с Украиной, заявил, что непризнание незаконной аннексии Крыма Россией является принципиальной позицией его страны, и оно никогда не изменится.

Об этом он сказал в Анталии на совместной пресс конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает «Европейская правда».

По словам Мевлюта Чавушоглу, Украина и Турция сотрудничают по этому вопросу на всех международных площадках.

«На каждой таком площадке мы поддерживаем территориальную целостность Украины, а также ее суверенитет, и всегда очень четко подтверждаем на каждой платформе, что мы не признавали и не признаем незаконную аннексию Крыма. Это наша принципиальная позиция, она никогда не изменится, и мы всегда откровенно об этом говорим», — подчеркнул глава турецкого МИД.

Он также выразил соболезнования семьям военных, погибших в боевых действиях на Востоке Украины, и напомнил, что Турция ежегодно принимала на отдых детей погибших украинских военных.

Дмитрий Кулеба со своей стороны поблагодарил Турцию за позицию и отметил, что она проявляется «не только в словах, но и в действиях».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 1 июля, правительство Украины ратифицировало Соглашение с Турецкой Республикой о взаимном признании водительских удостоверений. Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Турцией было подписано в феврале этого года президентами Зеленским и Эрдоганом. Благодаря этому водители могут по упрощенной процедуре, без экзаменов, обменять удостоверение на аналогичное в стране проживания.

35

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельном ДТП

Прибытие паломников

Хасидов не хотят видеть в Умани в этом году: обращение мэра

Мелитопольские казаки

Казаки — это только начало: Путин раскачивает Украину по новому сценарию

Тест ПЦР

Вся украинская система тестирования на COVID-19 проигрывает одному аэропорту Стамбула

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер