Природа ответила Аксенову: в водохранилищах Крыма снова уменьшилось количество воды

Украина

На территории временно оккупированного Крыму снова уменьшилось количество воды, которую оккупанты отбирают у населения.

Это происходит несмотря на ливни, которые обрушились на полуостров в июне, пишет «Крым.Реалии».

Так, по данным Гидрометцентра Крыма, общий суммарный запас воды к началу июля составил 83.31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад,

«Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока», — говорится в сообщении.

Также общий суммарный запас воды в водохранилищах к началу июля на 97.91 млн куб. меньше, чем к началу июля 2019 года.

Издание напоминает, что ранее «глава» оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов утверждал, что после сильных июньских ливней в Крыму в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища поступило более 300 тысяч кубометров воды. По его словам, «полностью закрыть потребность станет возможно после утверждения мероприятий по переброске воды из Тайганского водохранилища мощностью в 60 тысяч кубометров воды в сутки».

Похоже, природа сама развенчала радужные ожидания предателя Аксенова.

Кроме того, ведущий специалист российского Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец указал на то, что после затяжной засухи, которая началась с осени 2019 года, летние дожди полностью не решат проблему дефицита воды в Крыму.

Напомним, что ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению российского ученого, старшего научного сотрудника Института водных проблем РАН Юрия Медовара, почва в Крыму сможет восстановится лишь через пять-шесть лет после начала возобновления поставки воды по Северо-Крымскому каналу, что в правительстве Украины обещают сделать лишь после деоккупации полуострова и Донбасса.

7

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter