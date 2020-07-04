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Природа ответила Аксенову: в водохранилищах Крыма снова уменьшилось количество воды
На территории временно оккупированного Крыму снова уменьшилось количество воды, которую оккупанты отбирают у населения.
Это происходит несмотря на ливни, которые обрушились на полуостров в июне, пишет «Крым.Реалии».
Так, по данным Гидрометцентра Крыма, общий суммарный запас воды к началу июля составил 83.31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад,
«Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока», — говорится в сообщении.
Также общий суммарный запас воды в водохранилищах к началу июля на 97.91 млн куб. меньше, чем к началу июля 2019 года.
Издание напоминает, что ранее «глава» оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов утверждал, что после сильных июньских ливней в Крыму в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища поступило более 300 тысяч кубометров воды. По его словам, «полностью закрыть потребность станет возможно после утверждения мероприятий по переброске воды из Тайганского водохранилища мощностью в 60 тысяч кубометров воды в сутки».
Похоже, природа сама развенчала радужные ожидания предателя Аксенова.
Кроме того, ведущий специалист российского Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец указал на то, что после затяжной засухи, которая началась с осени 2019 года, летние дожди полностью не решат проблему дефицита воды в Крыму.
Напомним, что ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению российского ученого, старшего научного сотрудника Института водных проблем РАН Юрия Медовара, почва в Крыму сможет восстановится лишь через пять-шесть лет после начала возобновления поставки воды по Северо-Крымскому каналу, что в правительстве Украины обещают сделать лишь после деоккупации полуострова и Донбасса.7
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