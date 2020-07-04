Украина

"Напряженно, но сдержанно": в Кабмине рассказали о перспективах сотрудничества с МВФ после отставки Смолия

Внезапная отставка главы Национального банка Якова Смолия не окажет серьезного влияния на отношения Украины с международными партнерами: Кабинет министров продолжит сотрудничество с МВФ и Европейским союзом.

Об этом во время программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что МВФ напряженно отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия.

«МВФ отреагировал напряженно, но сдержанно. Мы продолжаем сотрудничество. Министр финансов разговаривал с МВФ вчера. В пятницу я общался с вице-президентом Еврокомиссии. Уже в ближайшее время мы надеемся подписать с ЕС меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи в размере 1, 2 млрд евро», — сказал премьер.

По словам Шмыгаля, правительство конструктивно работало и продолжит работать с руководством НБУ и изменение главы регулятора не повлияет на стабильность гривны.

«На совместных совещаниях мы разрабатывали экономическую политику по выходу из кризиса. И результатом этой работы стало постепенное снижение учетной ставки НБУ до 6%. Подчеркну, законодательство Украины выписано так, что замена личности руководителя Нацбанка не повлияет на стабильность национальной валюты», — сказал он.

Напомним, Совет директоров совет МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев. Украина уже получила первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд евро, которые пойдут на покрытие дефицита бюджета.

Как известно, Смолий подал в отставку 1 июля, объясняя это политическим давлением. В ходе внеочередного заседания 3 июля парламент принял решение поддержать отставку главы НБУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что уход в отставку Якова Смолия не повлиял и на отношения нашей страны с Европейским союзом: по заверениям Шмыгаля, Украина подпишет в конце июля меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС).

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