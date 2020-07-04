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Поднял руку на женщину: "слуга народа" Мотовиловец отказался извиняться за "рукоприкладство" в Раде
В партии «Европейской Солидарности» обвинили «слугу народа» Андрея Мотовиловца в применении физической силы против депутата Марии Ионовой на пленарном заседании 3 июля, потребовав публичных извинений.
Когда же депутат не стал этого делать, причем даже после призыва спикера Дмитрия Разумкова, в «ЕС» потребовали отстранить агрессивного депутата от участия в заседаниях на 2−3 недели.
Сам Мотовиловец опровергает применение силы, хотя и признал участие в стычке нардепов от «ЕС» и «Слуги народа» 3 июля.
«Стычка наших партий в парламенте сегодня — крайне уродливое событие, которое не красит ни одну из сторон. И я, не как политик, а как обычный живой человек, искренне сожалею, что такие конфликты в принципе происходят, это видят наши избиратели, и справедливо считают, что мы заняты чем-то не тем», — написал он в соцсети.
При этом он пообещал, что в случае, если оппозиция продемонстрирует факт насилия на видео, он перечислит 100 000 гривен в известный волонтерский фонд «Повернись живим». В противном случае эту же сумму, по словам Мотовиловца, должна перечислить уже партия «ЕС».
Стычка оппозиционных и провластных депутатов произошла во время принятия закона, расширяющего возможности для поступления в украинские вузы абитуриентов из Крыма и ОРДЛО. Тогда фракция «Европейской Солидарности» потребовала предоставить аналогичные льготы детям погибших в зоне АТО/ООС военнослужащих.
Напомним, накануне заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк с трибуны парламента обвинила власть в поддержке сексизма, назвав это неприемлемым в развитом обществе.56
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