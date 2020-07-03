Рада на внеочередном заседании 3 июля рассмотрит отставку Смолия: онлайн-трансляция

Украина

После того, как финансовый комитет Верховной Рады поддержал отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия — соответствующий проект постановления в парламент внес президент Владимир Зеленский — этот вопрос внесли в повестку дня внеочередного заседания 3 июля.

По проекту постановления об увольнении Смолия будут выступать представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев.

Эксклюзивный материал о том, как на отставку Смолия отреагировали на западе, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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