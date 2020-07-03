26.94 / 27.24 30.04 / 30.60
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Рада на внеочередном заседании 3 июля рассмотрит отставку Смолия: онлайн-трансляция

14:13 3 июля 2020
Яков Смолий

После того, как финансовый комитет Верховной Рады поддержал отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия — соответствующий проект постановления в парламент внес президент Владимир Зеленский — этот вопрос внесли в повестку дня внеочередного заседания 3 июля.

По проекту постановления об увольнении Смолия будут выступать представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук и глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев.

Эксклюзивный материал о том, как на отставку Смолия отреагировали на западе, читайте на сайте «ФАКТОВ».

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Абдулманап Нурмагомедов

Умер отец Хабиба Нурмагомедова (фото)

паводок

Наводнение в Карпатах: стало известно, сколько получат жители за утонувшие дома

Мелитопольские казаки

Казаки — это только начало: Путин раскачивает Украину по новому сценарию

Пистолет

В Киеве задержали стрелка, тяжело ранившего мужчину на Троещине (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер