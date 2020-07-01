В Раде царит пещерный сексизм: вице-спикер Кондратюк выступила с жестким заявлением

Украина

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк обвинила власть в поддержке сексизма, что является неприемлемым в развитом обществе. Об этом она сказала с трибуны Верховной Рады.

«Я думаю, люди, которые год назад избрали новую власть, ожидали совсем другого. Люди хотели видеть во властных кабинетах не столько новые лица, но и такое качество политики, основанной на общечеловеческих ценностях, уважении прав человека и личного достоинства каждого гражданина. Уважение должно стать основой новой культуры, культуры объединения общества. К сожалению, мы наблюдаем пещерное отступление от партнерства и достойного представительства мужчин и женщин во власти. В нынешнем правительстве женщин мало — ни одна женщина не возглавляет областную администрацию», — сказала она.

При этом вице-спикер напомнила, что уже в ближайшее время Рада должна голосовать за предложение об установлении 40%-ной женской квоты на местных и национальных выборах и усомнилась в том, что это решение будет принято без боя.

Также Кондратюк отреагировала на последние скандалы во власти, призвав коллег к «смелости извиниться».

«Нам всем надо оставаться людьми, если кто-то совершил ошибку, оскорбил коллегу или граждан — надо иметь смелость извиниться. Сказать: „Извините, я был не прав (а)“ или даже уйти в отставку», — призвала политик.

Напомним, накануне глава партии «Слуга народа» и глава партийной фракции в Раде наконец принесли публичные извинения коллеге — народному депутату Ирине Аллахвердиевой — и всем украинцам за сексистские высказывания в ее адрес.



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