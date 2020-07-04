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Происшествия

Под Киевом вынесли приговор горе-матери, выбросившей новорожденного ребенка с 7-го этажа

9:35 4 июля 2020
Ребенок

В Киевской области горе-мать, которая выбросила своего ребенка в окно, приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киевской области.

«Судом вынесен приговор 21-летней жительнице города Белая Церковь за умышленное убийство своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины). Приговором Белоцерковского горрайонного суда она признана виновной в инкриминируемом уголовном правонарушении и осуждена к 3 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в октябре 2019 девушка, никому не сообщив о том, что у нее произошли роды, находясь по месту своего жительства, родила ребенка. Сразу после родов, роженица вынесла своего новорожденного ребенка на балкон и выбросила в окно квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого дома. В результате полученных от падения травм, новорожденная девочка погибла на месте.

Как писали «ФАКТЫ», похожий случай произошел в Белой Церкви и несколько недель назад. Тогда мужчина выбросил из окна квартиры 5-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы.

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