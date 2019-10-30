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Происшествия

Родила и выбросила младенца с 7-го этажа: подробности жуткого ЧП под Киевом

11:16 30 октября 2019 748
Полицейский автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

В Белой Церкви (Киевская область) 20-летняя женщина дома родила ребенка и выбросила его из окна квартиры на 7-м этаже. Ранее в Ивано-Франковской области осудили женщину, убившую новорожденного.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, тело младенца с остатками плаценты и пуповины у многоэтажного дома в Белой Церкви обнаружила местная жительница и сразу же вызвала на место ЧП полицию.

Правоохранители выяснили, что роженица — 20-летняя женщина, воспитывающая маленькую дочку. Она объяснила полиции, что роды у нее состоялись накануне.

Женщину отправили в больницу. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Причины поступка горе-матери выяснит следствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Волыни молодая женщина в уборной родила девочку и закопала ее недалеко от своего дома.

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