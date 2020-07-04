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Спорт

Названа причина смерти отца Хабиба

10:29 4 июля 2020
Абдулманап Нурмагомедов

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап, перенес два инсульта, которые и стали причиной смерти тренера, воспитавшего 18 чемпионов мира по боевому самбо. Об этом сообщил друг семьи комментатор Рамазан Рабаданов.

«У него было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Ситуация была слишком тяжелая, уже было поздно. Врачи делали все, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было», — передает слова журналиста сайт «Чемпионат».

Соболезнования Хабибу и его семье, кроме ирландца Конора Макгрегора, также выразили президент UFC Дэйна Уайт, будущий соперник россиянина Джастин Гэйтжи, известные бойцы Макс Холлоуэй, Дэниел Кормье, Тони Фергюсон и многие другие известные в мире спорта люди.

Похоронили Абдулманапа Нурмагомедова утром в субботу, 4 июля, в родном селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана. На церемонии прощания присутствовали только самые близкие родственники семьи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Конор Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры.

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