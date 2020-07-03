Умер отец Хабиба Нурмагомедова (фото)

Спорт

После продолжительной борьбы с вирусной пневмонией и коронавирусом скончался 57-летний Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер непобедимого чемпиона UFC в легком весе Хабиба.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» — написал в своем телеграм-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Напомним, что Нурмагомедов-старший был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы 25 апреля с вирусной пневмонией. Поначалу он чувствовал себя хорошо и занимался зарядкой, но затем ему стало хуже, и он был переведен в реанимацию. Состояние Абдулманапа не улучшалось, при этом он отказывался сдавать анализ на коронавирус, который позднее все же у него нашли. В связи с отсутствием в больнице аппарата ЭКМО, который помогает при острой дыхательной недостаточности, 57-летний тренер в начале мая был доставлен в московскую больницу на коммерческом самолете, организованном Хабибом.

Хабиб был очень близок со своим отцом Абдулманапом

В середине мая тренер Хабиба Хавьер Мендес поделился информацией, что Абдулманап идет на поправку (правда, были осложнения от старой операции на сердце), но в итоге болезнь оказалась сильнее известного тренера, внесенного в Книгу рекордов Гиннесса благодаря воспитанию 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб рассказал о трагедии в семье из-за коронавируса.

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