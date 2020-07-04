26.88 / 27.24 29.99 / 30.55
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Число жертв коронавируса в Киеве достигло 114 человек

10:36 4 июля 2020
Число жертв коронавируса в Киеве достигло 114 человек

В Киеве за минувшие сутки, 3 июля, коронавирусную инфекцию подтвердили у 118 жителей столицы, двое больных скончались. Таким образом, общее количество жертв болезни достигло 114.

Среди новых инфицированных в Киеве — 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет, 52 мужчин в возрасте от 29 до 82 лет, 6 девочек 4−15 лет и 4 мальчика 2−9 лет.

Также заболели еще 9 медиков.

В разрезе районов Киева наибольшее количество новых пациентов появилось в Днепровском (21), Шевченковском (17) и в Голосеевском районах (16).

Инфографика Киевской городской администрации

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов констатировал высокую (до 44%) заполненность больниц для лечения коронавирусных пациентов в Киеве.

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Потасовка

В центре Киева молодежь устроила массовое побоище, есть пострадавшие (видео 18+)

Могли взять Донецк в июле 2014-го: Ярош рассказал, почему добровольцам приказали отступить от города

Могли взять Донецк в июле 2014-го: Ярош рассказал, почему добровольцам приказали отступить от города

Абдулманап Нурмагомедов

Названа причина смерти отца Хабиба

Руслан Сеничкин

У меня началась одышка, а слабость была такая, что я в панике поехал в больницу, — Руслан Сеничкин

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер