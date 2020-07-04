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Украина

Население Крыма от днепровской воды не зависит: зачем Россия раздувает тему "катастрофы" на полуострове

13:05 4 июля 2020
Русло Северо-крымского канала

Водный коллапс в Крыму, о котором заявляют оккупанты, является очередным мифом. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил известный журналист и блогер Айдер Муждабаев.

По его словам, до оккупации вода из Северо-Крымского канала составляла всего 10% от потребляемой на полуострове, однако ситуация изменилась — именно на севере полуострова теперь размещена большая российская военная группировка, готовая к вторжению в Украину, — в Джанкойском, Армянском районах.

Именно для военных баз, в первую очередь, и нужна днепровская вода. А население Крыма от нее не зависит.

Журналист считает целью усиления «водных спекуляций» оправдание будущего нападения на Украину с юга, чтобы отрезать ее от моря и захватить новые территории.

«Эти планы давно разработаны, известны, и их никто не отменял. Спекуляции вокруг воды — политическая часть реализации этих планов», — заявляет журналист.

По его словам, в случае попыток каким-либо образом восстановить поставку днепровской воды на оккупированный полуостров патриотическое сообщество Украины мобилизуется, восприняв это как прямое предательство интересов страны.

Другие заявления журналиста читайте в статье «ФАКТОВ» «Ради подачи воды в Крым россияне хотели „купить“ замглавы Администрации президента Украины, — Муждабаев».

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Население Крыма от днепровской воды не зависит: зачем Россия раздувает тему "катастрофы" на полуострове

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