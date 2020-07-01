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Политика

Война за воду: у Зеленского оценили возможность нового витка российской агрессии

11:05 1 июля 2020
Северокрымский канал

Острую нехватку в водоснабжении в оккупированном Крыму испытывают российские военные базы и сельскохозяйственные предприятия, тогда как для бытовых нужд подача воды на полуострове осуществляется без ограничений. Об этом в интервью РБК-Украина заявила заместитель главы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева.

А поскольку Москва рассматривает Крым прежде всего как военный плацдарм, то вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к водному ресурсу в настоящее время высока.

Однако сил у России для такого наступления с территории полуострова не много, считает Ташева. Поэтому она прогнозирует, что агрессор может попытаться «открыть второй флаг» — уже со своей материковой территории.

«Что касается того, может ли РФ использовать военный сценарий, чтоб получить доступ к (водному, — Авт.) ресурсу, то да, есть такая вероятность, но все-таки надо говорить о том, что потуг именно на юге, конкретно для прохода из Крыма, у них не хватает. Им надо будет открывать второй фланг и делать прорыв», — уточнила чиновник.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар предупредил, что во время сентябрьских военных учений «Кавказ 2020» Россия может пойти на прямое вторжение в Украину.

О других военных угрозах Украине со стороны РФ читайте в интервью генерала Николая Маломужа «ФАКТАМ».

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