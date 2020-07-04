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"Это какая-то фантастика": Зеленский рассказал об отношениях со Смолием и курсе гривни
Президент Владимир Зеленский опроверг версию о давлении на экс-главу Нацбанка Якова Смолия. По его словам, у него с банкиром были «реально очень неплохие не только на профессиональном, но и на человеческом уровне отношения». Заявление прозвучало во время поездки главы государства в Одесскую область.
«Что касается главы Национального банка — я вам скажу откровенно, вы можете его лично спросить: было давление из Офиса президента? Мне кажется, что уже спрашивали журналисты и получили ответ, что нет», — сказал Зеленский.
По его мнению, прогнозы о катастрофическом падении гривни после отставки главы Нацбанка выглядят настоящей фантастикой. Такой вывод глава государства сделал по итогам серии встреч с представителями финансового рынка.
«Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Нацбанка. Все не видят каких-то рисков… все много раз говорили, что доллар завтра будет 100 гривен. Я думаю, что это какая-то фантастика», — подчеркнул глава государства.
При этом он отказался ответить на вопрос, будет ли ужесточена монетарная политика с приходом в НБУ нового руководителя.
Напомним, на внеочередном заседании 3 июля Рада 268 голосами удовлетворила заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке.86
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!