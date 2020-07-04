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Зеленского "завалили" списками кандидатов на пост главы НБУ
Президенту Владимиру Зеленскому предложили три списка кандидатов для назначения на пост главы Нацбанка. Об этом глава государства заявил во время поездки в Одесскую область в субботу, 4 июля.
По его словам, он провел серию встреч с банкирами, причем на одну из них пригласили руководителей банков с государственным капиталом, а на другую — глав других коммерческих банков. Кроме того, консультации провели и с представителями действующего правления Национального банка.
Таким образом, у президента есть три списка кандидатов на пост главы НБУ, бэкграунд которых уже проверяет СБУ.
Отметим, что в первый день рабочей поездки на Одесчину Зеленский посетил город Южный, где открыл спорткомплекс при средней школе. Он был построен в рамках программы «Большое строительство». Также в программе визита — посещение ветрэлектростанции в Овидиопольском районе, острова Змеиный, моста через Хаджибейский лиман на трассе Одесса-Киев, а 5 июля глава государства будет принимать военно-морской парад в честь дня ВМСУ.
Напомним, Рада 268 голосами удовлетворила заявление главы НБУ Якова Смолия об отставке с должности главы государственного регулятора. Он объяснил его системным давлением. Исполнять обязанности главы Нацбанка до назначения преемника Смолия назначена первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова70
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