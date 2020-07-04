Политика

Смолий во время отставки "засветил" в Раде часы за 40 тысяч долларов (фото)

Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий носит наручные часы марки Patek Philippe Geneve, стоимость которых около 42 тысяч долларов США.

Фотожурналистам в Верховной Раде удалось заснять эти часы 3 июля, когда рассматривался вопрос о его увольнении, сообщает «Апостроф».

Как сообщали СМИ, недавно народный депутат из фракции «Слуга народа» был замечен в Раде в часах марки Rolex, стоимость которых превышает 21 тысячу долларов США. Модель часов на руке Скичко называется Daytona.

А в феврале коллега Скичко по фракции Елена Криворучкина была замечена в Верховной Раде с часами, похожими на элитную модель марки BVLGARI.

Как писали «ФАКТЫ», Яков Смолий подал в отставку с поста председателя НБУ вечером 1 июля, обвинив власти в политическом давлении на него. Этот шаг вызвал большой резонанс в обществе и отразился на курсе гривны.

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