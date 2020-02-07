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Украина

На руке у нардепа от «Слуги народа» заметили часы за 650 тысяч гривен (фото)

19:57 7 февраля 2020 530
Часы BVLGARI
Инф. «ФАКТОВ»

«Слуга народа» Елена Криворучкина была замечена в Верховной Раде с часами, похожими на элитную модель марки BVLGARI. Ранее она попала в скандал, «засветив» интимную переписку во время заседания парламента.

Как сообщает издание «Апостроф», часы на руке Елены Криворучкиной похожи на модель BVLGARI DIVA'S DREAM WATCH — эти изделия отличаются специфическим дизайном, который легко узнать. Изделия такой марки оцениваются в 24 900 евро, что эквивалентно сумме в 671 553 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что министр образования и науки Анна Новосад, которая жаловалась на маленькую зарплату, приобрела в Киеве квартиру за 944,2 тысяч гривен. Эта информация внесена в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

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