В Карпатах оползень снес жилой дом: впечатляющее видео

Происшествия

В Карпатах, где из-за недавних ливней несколько оползней уничтожили живописное озеро Кривое, пострадал жилой дом.

ЧП произошло недалеко от городка Ясиня на Раховщине. Масштабы и последствия показали в соцсети.

Дом полностью разрушился и рассыпался, Крыша лопнула пополам, пострадали и хозяйственные постройки.

Напомним, экологи считают, что масштабные подтопления в западных регионах Украины вызваны длительной вырубкой карпатских лесов. По мнению специалистов, за последние десять лет в четырех западных областях Украины лесники вырубили порядка 10 — 12 процентов леса.

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