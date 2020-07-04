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В Карпатах оползень снес жилой дом: впечатляющее видео
В Карпатах, где из-за недавних ливней несколько оползней уничтожили живописное озеро Кривое, пострадал жилой дом.
ЧП произошло недалеко от городка Ясиня на Раховщине. Масштабы и последствия показали в соцсети.
Дом полностью разрушился и рассыпался, Крыша лопнула пополам, пострадали и хозяйственные постройки.
Напомним, экологи считают, что масштабные подтопления в западных регионах Украины вызваны длительной вырубкой карпатских лесов. По мнению специалистов, за последние десять лет в четырех западных областях Украины лесники вырубили порядка 10 — 12 процентов леса.85
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