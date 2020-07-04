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Происшествия

На Львовщине после сильного ливня разлилась речка: подтоплены сотни жилых домов (фото, видео)

22:50 4 июля 2020
спасатели на реке

После сильного дождя в трех населенных пунктах Старосамборского района на Львовщине разлилась река Катынка. Ранее от стихии пострадали санатории курортного Моршина.

В селах Старява, Лопушница и Катыно подтопило более 200 домов и подвалов, пострадали сотни хозяйственных построек, 210 колодцев, более 400 приусадебных участков. Затоплено более 13 гектаров сельхозугодий, 20 пешеходных и 18 транспортных переправ через реку, подмыто 2 моста и часть дорог местного значения.

Спасатели приступили к чистке русла реки Катынка и работам по откачке воды из подвалов жилых домов и колодцев.

Как сообщили в ГСЧС, в ликвидации последствий стихии принимают участие 30 человек личного состава, 4 единицы спецтехники, 7 мотопомп и 1 глубинный насос.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Карпатах, где недавно бушевала стихия, оползень снес жилой дом.

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