Ливень затопил популярный курорт Моршин (видео)

Происшествия

В Львовской области сильные ливни стали причиной подтопления санаториев в курортном Моршине. Ранее в сети показали видео потопа на курорте Буковель в Прикарпатье.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, вечером в воскресенье, 28 июня, в Службу спасения по «101» поступило сообщение, что после сильного ливня затоплены подвалы в пяти объектах — четырех санаторно-гостиничных комплексах и местном Дворце культуры.

«Бойцы пожарно-спасательного отделения откачали 142 кубометра воды из подвалов трех комплексов. Во Дворце культуры и гостинице работы не проводили — уровень воды упал самостоятельно», — сообщают в львовском главке ГосЧС.

Тем временем на страничке «Стрий спільнота твого міста» в Instagram показали последствия потопа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео реки в Закарпатской области с огромной кучей мусора, снесенного водой и ливнями с берегов.

414

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter