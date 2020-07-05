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Друзья пытались спасти, но не смогли: в Кривом Роге утонул мальчик-сирота (фото)
В воскресенье, 4 июля, в Кривом Роге в водоеме утонул 12-летний мальчик. Три дня назад под Херсоном утонула трехлетняя девочка.
Трагедия в Кривом Роге произошла на жилмассиве Солнечный. По предварительной информации, компания подростков пыталась переплыть пруд. Мальчик умел плавать не очень хорошо. На расстоянии около семи метров от берега он пошел ко дну.
Друзья начали его искать, но безрезультатно. Тогда дети позвали на помощь отдыхающих. На место трагедии вызвали спасателей, которые и нашли тело ребенка на трехметровой глубине недалеко от берега.
Известно, что мальчик — сирота. Его воспитывала бабушка, передает «Первый городской».
Напомним, ранее в Желтых Водах Днепропетровской области в реке Желтая утонул 11-летний ребенок. А в селе под Житомиром во время отдыха в водоеме утонула семейная пара.
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