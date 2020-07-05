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«Мы не простим тех, кто не позволил морякам защитить Крым от оккупантов»: Зеленский выступил с громким заявлением (видео)
Украина не простит, как российских оккупантов Крыма, так и тех, кто не позволил украинским морякам защитить полуостров. Об этом во время поздравления флота с днем Военно-морских сил заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — сказал он, не уточнив, кто именно не позволил морякам защитить территориальную целостность Украины в 2014 году.
По словам Зеленского, одной из главных задач государства является социальное обеспечение военных моряков и членов их семей.
«Самое главное, о ком мы всегда должны помнить и заботиться, — это люди. Это наши военные моряки, их семьи, достойное материальное и социальное обеспечение для них. Это — задача номер один», — сказал он, сообщает пресс-служба президента.
Зеленский отметил, что сегодня украинские моряки получат более 70 квартир. В частности, моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине.
«Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что наконец справедливость восторжествовала», — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве презентовали документ «Актуальные ориентиры государственной политики в связи с временной оккупацией АР Крым и г. Севастополя», который является по сути стратегией по деоккупации Крыма и определяет единый государственный подход к использованию терминологии, а также позиции по наиболее резонансным вопросам.58
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