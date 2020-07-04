В Киеве представили единую стратегию деоккупации Крыма

Украина

В Киеве презентовали документ «Актуальные ориентиры государственной политики в связи с временной оккупацией АР Крым и г. Севастополя», который является по сути стратегией по деоккупации Крыма и определяет единый государственный подход к использованию терминологии, а также позиции по наиболее резонансным вопросам.

В документе идет речь о гражданстве, защите удерживаемых лиц, статусе и защите коренного народа — крымских татар, определении незаконных органов власти, отношении к водоснабжению, подходах к политике санкций, пишет «Укринформ».

«Деоккупации Крыма и Донбасса обязательно состоится… Для того, чтобы ускорить этот момент — возвращение наших территорий, нам необходимо изменить подход на общегосударственном уровне… С нашей точки зрения должна быть единая координация, единственные институты, которые четко понимают и четко осознают, какие основные принципы государственной политики по возвращению нашей территории, по деоккупации и реинтеграции», — сказал вицепремьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич отметил, что представленный документ должен использовался в ежедневной работе органов власти и формировать one voice для усиления позиций Украины в вопросах деоккупации.

«Со своей стороны мы готовы обновлять и дополнять документ по запросу, чтобы ни одна тема, которая связана с вызовами вооруженной агрессии, не был вне поля зрения государства. Фактически, это формирование общей политики по Крыму и Севастополю, в которой давно нуждалась Украина», — отметил Кориневич.

Резников также сообщил, что к упомянутому документу будет подготовлено совместный сопроводительное письмо и направлено во все посольства, аккредитованные в Украине. Кроме того, планируется обратиться в Министерство иностранных дел Украины с просьбой прислать рекомендации к англоязычной версии во все посольства Украины в других государствах, чтобы они могли так же представить единую позицию Украины по Крыму.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен в том, что деоккупация Крыма — «не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет». И для возврата захваченного Россией полуострова намерены при помощи реализации трех тактических задач.

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter