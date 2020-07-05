Общество и люди

Зеленского с Ермаком заметили на пляже в Одессе: в сеть попало видео

Президент Владимир Зеленский во время пребывания в Одессе утром 5 июля вместе с главой своего Офиса Андреем Ермаком искупались в море около отеля «Немо». Стоит отметить, что в прошлом году Зеленский на том же месте купался с тогдашним главой ОП Андреем Богданом, а почти через 7 месяцев Богдан был уволен.

Видео сегодняшнего купания опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

Отметим, Зеленский в Одессе остановился в гостинице «Немо». Сутки в стандартном номере без вида на море здесь стоят около 6 тысяч гривен, в президентском люксе — около 20 тысяч гривен.

Как и в первый день визита, Зеленский неохотно общался с представителями СМИ. Журналист PavlovskyNEWS спросил у президента, чувствует ли он свою вину в том, что украинцы тотально игнорируют карантин. Зеленский не ответил на вопрос и в 9 утра уехал на Морвокзал со своим кортежем.

Напомним, в Одессе президента сопровождали четыре бронированные машины, два бусика, две скорые и автомобиль полиции. Журналисты назвали президентскую кавалькаду очень скромной и недоумевают, чем «Одесса провинилась».

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