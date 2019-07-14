Политика

Зеленский искупался в Черном море в Одессе: в сети бурно обсуждают видео

В ходе рабочей поездки в Одессу, президент Украины Владимир Зеленский успел не только побывать в местном морском торговом порту, провести совещание, пожурить чиновников и пообещать неотвратимость наказания за казнокрадство, а и искупаться. В том самом Черном море, которое за последние недели то зеленело (впрямь под «заказ» команды Зе), то становилось коричнево-черным, под воздействием разлившихся мазута и нефтепродуктов, то резко «остыло»…

Видео опубликовано на странице Офиса президента в Facebook. Запечатлены Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан и заместитель главы Офиса Кирилл Тимошенко во время купания на одном из городских одесских пляжей.

Неподалеку купались простые отдыхающие, которые не без любопытства наблюдали за принятием морских ванн охраняемыми высокопоставленными чиновниками.

После публикации видео стали активно обсуждать в сети.

«Молодцы. Правильно сделали», — написала одна из пользователей.

«А на каком языке они общаются? Это где-то в Сочи?» — поинтересовалась другая.

«Впервые когда наблюдаешь за нашим президентом приятно на душе становится! Человек светлый и хороший и старается поменять в лучшую сторону нашу страну! Спасибо Вам и терпения Вашей жене»

«Божечки, дякуємо, що нарешті з"явився такий Мудрий Керівник! Сьогодні перевірив температуру у морі, вчора — кількість фекалій на дні озера у Борисполі. Не жаліє Себе для України та її народу. Дякуємо, щиро дякуємо!!!»

«Головнокомандувач Владімір у нас уже війна закінчилась? Всі живі? Чи ви не в курсах, що на вечір ще один тяжко поранений воїн помер? Що ж ви на крові розваги устраюєте?»

«Когда приступите к обязанностям президента Украины?»

«Видео в хорошо знакомой стилистике. Так и ждешь, что вот-вот нырнет и амфору достанет… Верной дорогой идете, зелененькие»

«Такое ощущения, что эти ребята с нашего двора. Нет ни помпезы, ни пафоса. Пусть у Вас все получится. Днепр с Вами», — также пишут в комментариях под видео.

Как писали «ФАКТЫ», в ходе рабочей поездки в Одессу президент Зеленский поручил мэру города Геннадию Труханову срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса с целью оформления грузов.

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