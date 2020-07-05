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Украинцев с детьми не пустили в Грецию: выяснились новые детали инцидента (фото)
Украинский консул в Афинах посетил украинцев, которые попытались попасть в Грецию, несмотря на официальный запрет для граждан Украины на въезд в ЕС. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
«Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение», — рассказал Погорельцев и подчеркнул, что украинцев не задерживали, сообщает Суспільне.
Он не ответил, с какой целью украинцы поехали в Афины и когда их вернут домой, однако отметил, что украинское посольство в Греции уже начало заниматься этим делом.
Информацию о посещении украинцев консулом подтвердили и сами украинцы. Так, одна из украинок, застрявших в Греции, написала в Facebook, что теперь они имеют мыло, бутылку санитайзера, воду, туалетную бумагу, а также матрасы.
«Мы предлагали купить новые билеты на более ранние рейсы в другие страны, которые позволяют украинцам въезжать, но консул отказался от этого варианта, поскольку якобы невозможно вылететь в пункт назначения, кроме Украины. Мы предлагали, чтобы мы заплатили за отель, чтобы дождаться нашего рейса — эта опция также недоступна», — написала она.
По ее словам, им придется ждать следующего рейса в Украину, который запланирован на вторник, 7 июля.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, прилетевших из Киева. Во время паспортного контроля украинцам было отказано во въезде в страну. Среди задержанных — 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.9
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