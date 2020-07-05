Провели ночь в изоляторе: в Греции задержали 17 украинцев, среди них есть дети (видео)

Происшествия

В Греции в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, прилетевших из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Об этом сообщил один из задержанных пассажиров.

Украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из «Борисполя» в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта «Киев»), сообщает «Европейская правда».

Так, по прибытии во время паспортного контроля украинцам было отказано во въезде в страну. Среди задержанных — 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

«Когда мы приехали в „Жуляны“ нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались», — рассказал один из пассажиров.

Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент. У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.

Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, им разрешили купить за свой счет, на полу лежат мертвые тараканы. Также им не предоставляют воду и еду.

По словам пассажиров, сегодня утром они связались с консулом, которая сказал им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник. Она также пообещала связаться с местными властями, чтобы помочь в решении данной ситуации.

Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт. Также пассажиры звонили на «горячую линию» МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

Как писали «ФАКТЫ», въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы. Ранее в Украине для удобства туристов создали интерактивную карту с указанием особенностей въезда в страны мира.

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