Путину хотят дать «титул в веках»: в сети отреагировали едкими шутками

Мир

После того, как в России официально вступили в силу поправки в Конституцию РФ, основной из которых было «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, в Госдуме предрекли для действующего главы государства «титул в веках».

«Прошедшее недавно голосование — это только начало этого процесса и согласие народа на восстановление отечества в границах 1945 года. Поэтому, когда Владимир Владимирович этот процесс закончит, конечно, у него будет, что называется, титул в веках, как было в отношении лидеров России или Руси в их историческом прошлом. Это наша традиция», — так на радиостанции «Говорит Москва» высказался парламентарий Евгений Федоров.

«После реформы, направленной на восстановление отечества, президента можно будет назвать Владимиром-объединителем», — говорится в сообщении радиостанции в Twitter.

По этому поводу в сети появились возмущенные и саркастические комментарии.

Напомним, протесты в России подавляются, но люди недовольные путинской властью, пытаются показать свое отношение к ней. Так недавно в Коломне трое парней «исправили» мурал с Путиным, нарисовав в у него в руках вместо земного шара корону, которую президент хочет носить пожизненно.

141

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter