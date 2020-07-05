26.93 / 27.19 30.07 / 30.48
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Венгрия разрешила транзит через два пункта пропуска на границе с Украиной: что важно знать

15:14 5 июля 2020
граница

Венгрия сократила количество работающих пунктов пропуска на границе с Украиной. Для транзитных пассажиров проезд возможен лишь через два пункта пропуска вместо четырех.

Как сообщила Госпогранслужба, с 4 июля граждане и транспорт, следующие транзитом через Венгрию, могут выехать лишь через пункты пропуска Берегшурань — Лужанка и Захонь-Чоп («Тиса»).

Напомним, с 29 июня на выезд в Венгрию работали четыре пункта пропуска, и ими уже в первые часы воспользовались несколько сотен граждан.

В Венгрии открыли границы для транзитных пассажиров, но требуют на въезде предъявить документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения (вид на жительство, рабочая виза). Кроме того, всех въезжающих обещают проверять на симптомы COVID-19.

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Литовченко

Опозорили страну: 20 украинских футболистов и тренеров дисквалифицированы пожизненно

нападение собаки

В Киеве на женщину с собакой натравили стаффордширского терьера (видео 18+)

потоп в Черкассах

Дети ныряли в лужи: сильнейший ливень затопил Черкассы (видео)

Вандерлей Лушембурго

Знаменитый тренер, борющийся с раком, заразился коронавирусом (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер