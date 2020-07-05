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Венгрия разрешила транзит через два пункта пропуска на границе с Украиной: что важно знать
Венгрия сократила количество работающих пунктов пропуска на границе с Украиной. Для транзитных пассажиров проезд возможен лишь через два пункта пропуска вместо четырех.
Как сообщила Госпогранслужба, с 4 июля граждане и транспорт, следующие транзитом через Венгрию, могут выехать лишь через пункты пропуска Берегшурань — Лужанка и Захонь-Чоп («Тиса»).
Напомним, с 29 июня на выезд в Венгрию работали четыре пункта пропуска, и ими уже в первые часы воспользовались несколько сотен граждан.
В Венгрии открыли границы для транзитных пассажиров, но требуют на въезде предъявить документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения (вид на жительство, рабочая виза). Кроме того, всех въезжающих обещают проверять на симптомы COVID-19.30
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