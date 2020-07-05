«Адская» жара отступит: синоптик предупредила о резкой перемене погоды

Украина

В Украине на следующей неделе резко поменяется погода, так как Украина окажется под влиянием антициклонов Xabl и Winfried, а также атмосферного фронта. Об этом написала в Facebook известный украинский синоптик Наталья Диденко.

«Значительная часть территории Украины завтра, 6 июля, будет находиться среди антициклонической погоды — будет сухо и солнечно», — написала она.

По прогнозу синоптика, в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, а днем или вечером возможны локальные осадки в Сумской, Харьковской, Черкасской и некоторых южных областях.

«Температура воздуха в Украине будет очень высокой. В понедельник ожидается максимально +30 +35 градусов, на юге, на востоке и в центральной части местами +35 +39 градусов. В западных областях Украины в течение дня предполагается +25 +30 градусов», — пишет Диденко.

В Киеве понедельник обещает быть сухим, солнечным и жарким, +30 +32 градуса.

«Во вторник, 7-го июля, в столице пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и шквалы. Однако в ночь на Ивана (7 июля. — Авт.) будет сухо и тепло. Похолодание придет в Киев 8 июля, температура воздуха может обвалиться до +19 +20 градусов. Резкое изменение погоды», — прогнозирует она.

На юге, востоке и в центре Украины сильная жара ослабеет в течение 9−10 июля.

Как писали «ФАКТЫ», народный синоптик Владимир Деркач считает, что первая десятидневка июля порадует настоящим летним теплом, временами будет очень жарко. Вторая декада останется по-летнему теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками. Они вместе с незначительными снижением температуры захватят начало третьей декады июля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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