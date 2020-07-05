Коронавирус атакует ВСУ: за сутки 17 заболевших

Украина

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки, 4 июля, было зарегистрировано 17 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

«Из них, в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона — 4 военнослужащих, лазарет воинской части Львовской области — 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По данным командования, по состоянию на 5 июля в армии COVID-19 болеют 168 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 377 человек, летальных исходов — 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 522 человека.

«На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 11 человек (Львовская область — 6 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Киевская — 2 военнослужащих, Хмельницкая и Тернопольская — по 1 военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», — сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Как писали «ФАКТЫ», ранее произошла вспышка COVID-19 в командовании Сухопутных войск в Киеве. Тогда инфекция была официально подтверждена как минимум у 10 офицеров. А недавно в Киеве от осложнений коронавирусной инфекции скончался начальник Военно-медицинского центра Западного региона Иван Гайда.

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