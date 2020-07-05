Украина

Задержанным в Афинах украинцам грозит депортация и запрет на въезд в ЕС

Злоключения украинцев, задержанных в аэропорту в Греции, еще не закончились. Теперь 17 нашим соотечественникам грозит депортация и запрет на поездки в страны Евросоюза. Консулы в Афинах ведут переговоры с госструктурами Греции, чтобы к гражданам Украины не применяли процедуру выдворения, а просто дали улететь обратно ближайшим рейсом.

Для 17 украинцев визит в Грецию закончился в аэропорту Афин — прибывших не пропустили дальше стойки погранконтроля, а потом увезли в полицейский участок. По состоянию на 5 июля гости из Украины отнесены к категории «нежелательных лиц». Об этом сообщило посольство в Греции.

Консулы надеются вернуть наших граждан домой первыми же рейсами. В 21.55 7 июля обратный рейс из Афин в Киев осуществит авиакомпания Wizzair. Есть также надежда, что пассажиров возьмет на борт самолет Ryanair 6 июля.

Пассажирка Анна Валевская в Facebook рассказала, что не все задержанные в аэропорту направлялись в Грецию как туристы. Сама Анна летела в Париж на учебу в университете, а маршрут просто предполагал пересадку в Афинах.

Украинцам в Греции было заявлено, что их могли бы пропустить в страну при наличии вида на жительство или долгосрочной визы (рабочей, студенческой). В посольстве считают, что тут есть частичная вина авиакомпании, взявшей пассажиров на борт без документов, подтверждающих нетуристическую цель поездки.

«К сожалению, это не первый случай, когда авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию», — говорят представители посольства.

Напомним, 17 граждан Украины — 15 взрослых и двое детей — прибыли в Афины двумя рейсами из Борисполя. Задержанные в аэропорту путешественники сейчас находится в изоляторе при полицейском участке в столице Греции.

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