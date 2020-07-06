Украина

Патрульные катера Mark VI, продажу которых Украине одобрил Государственный департамент Соединенных Штатов, будут направлены в том числе и на Азовское море для усиления обороноспособности Украины в этом регионе.

Об этом рассказал командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию «Думская».

По словам Неижпапы, в этом году украинский флот пополнится 16 катерами типа Mark VI, при этом наша страна второй в мире примет их на вооружение.

«Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали — это произошло потому, что мы разработали стратегию и поставили цели — как поэтапно развивать ВМС Украины», — подчеркнул он.

Как отметил командующий ВМС, на катера Mark VI можно установить оружие и оборудование для различных целей, включая тактические ракеты и противоминные комплексы, а на борту могут размещаться спецподразделения

«Начиная от функции патрулирования и заканчивая высадкой диверсионных сил возле берега противника, оборудование для поиска и уничтожения мин, ракетные комплексы малой дальности для уничтожения противника», — добавил Неижпапа.

По словам командующего ВМС, катера являются одними из самых современных в своем классе. Среди их преимуществ — многовекторность и легкость для перемещения по суше.

Как известно, Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине размером в 250 млн долларов, средства пойдут на обучение украинских военных и закупку техники.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа допускает, что российские войска действительно могут попытаться прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы взять под контроль поставки воды на полуостров.

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