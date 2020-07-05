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Командующий ВМС оценил угрозу наступления России из Крыма
Командование Военно-морских сил Украины не исключает новой агрессии со стороны России. Российские войска действительно могут попытаться прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы взять под контроль поставки воды на полуостров. Об этом заявил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа.
«Я не исключаю таких действий, — признался командующий в интервью „Думской“. — Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы».
По словам контр-адмирала, Украине есть, чем ответить на российскую агрессию. Например, может пригодиться противокорабельный ракетный комплекс «Нептун», недавно прошедший испытания.
«Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса „Нептун“ позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — добавил Неижпапа.
Напомним, бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в интервью «ФАКТАМ» высказал уверенность, что Кремль не отказался от проекта «Новороссия», по которому Украина может лишится выходов к Азовскому морю, а Россия — получить сухопутный коридор в аннексированный Крым.82
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