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Общество и люди

"Миротворец" показал, как Портнов якобы сливал секретные данные в Россию

10:57 6 июля 2020
Центр Миротворец

Центр «Миротворец» продолжил публикацию материалов расследования о якобы передаче российской стороне важных документов правоохранительных органов Украины бывшим руководителем администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.

Так, опубликован документ, который был обнаружен во взломанной электронной почте приемной идеолога «Новороссии» Владислава Суркова. Расследователи утверждают, что документ попал в Москву якобы через Портнова, который, в свою очередь, получил его из Украины от контактного лица. В письме — документы, которые украинские правоохранители готовили по экс-нардепу Александру Шепелеву, которому в Украине вменяют, в частности, вывод денег «Родовид Банка» и покушение на убийство.

В «Миротворце» утверждают, что документы были подготовлены оперативно-следственной группой и буквально в тот же день оказались в Кремле.

«Специально для тех, кто еще не совсем понял самого главного в этом материале, объясняем: в одном правоохранительном органе Украины (хотя на самом деле — не в одном) сидят «кроты» и «крысы», — говорится в материале и добавляется, что перехваченное письмо свидетельствует о том, что в Украине действует «разветвленная агентурная сеть».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александра Шепелева задерживали в 2018 году и помещали под арест.

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