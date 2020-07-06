- 11:16 Как выглядит злополучный дом на Позняках спустя две недели после смертельного взрыва
- 11:11 Армию усилят Javelin и ударными БПЛА: в сети показали яркое видео с учений ВСУ
- 10:57 "Миротворец" показал, как Портнов якобы сливал секретные данные в Россию
- 10:49 Злата Огневич прокомментировала роман с известным политиком
- 10:39 На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска
- 10:37 Иноземцев объяснил, почему России стоит вернуть Украине Крым и Донбасс
- 10:13 «Барселона» выдала шикарный матч в чемпионате Испании: Месси и Гризманн организовали гол-шедевр
- 09:51 Умер Эннио Морриконе
- 09:42 В Мукачево из РПГ обстреляли оздоровительный комплекс: момент попал на видео
- 09:35 В пяти областях Украины не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19
- 09:20 Донбасс превратился в помойку и ненавидит Россию: террорист Гиркин сделал откровенное признание
- 09:11 Немецкое качество на страже здоровья: витаминные комплексы и препараты Orthomol.Family
"Миротворец" показал, как Портнов якобы сливал секретные данные в Россию
Центр «Миротворец» продолжил публикацию материалов расследования о якобы передаче российской стороне важных документов правоохранительных органов Украины бывшим руководителем администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.
Так, опубликован документ, который был обнаружен во взломанной электронной почте приемной идеолога «Новороссии» Владислава Суркова. Расследователи утверждают, что документ попал в Москву якобы через Портнова, который, в свою очередь, получил его из Украины от контактного лица. В письме — документы, которые украинские правоохранители готовили по экс-нардепу Александру Шепелеву, которому в Украине вменяют, в частности, вывод денег «Родовид Банка» и покушение на убийство.
В «Миротворце» утверждают, что документы были подготовлены оперативно-следственной группой и буквально в тот же день оказались в Кремле.
«Специально для тех, кто еще не совсем понял самого главного в этом материале, объясняем: в одном правоохранительном органе Украины (хотя на самом деле — не в одном) сидят «кроты» и «крысы», — говорится в материале и добавляется, что перехваченное письмо свидетельствует о том, что в Украине действует «разветвленная агентурная сеть».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александра Шепелева задерживали в 2018 году и помещали под арест.161
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт