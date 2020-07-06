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Украина

На границе с Польшей открыли еще один пункт пропуска

10:39 6 июля 2020
КПП «Грушив – Будомеж»

На границе продолжают открывать пункты пропуска, закрытые в связи с карантином из-за коронавируса — заработал украинско-польский КПП «Грушив — Будомеж»

Как сообщают в Госпогранслужбе, по состоянию на утро понедельника, 6 июля, границу пересекли семьдесят четыре человека. «ГПСУ возобновила работу этого пункта пропуска, сразу же, как это стало возможным с польской стороны», — отметили в ведомстве и добавили, что украинская сторона готова возобновлять международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать смежная сторона.

«На границе с Польшей на сегодняшний день пока что не осуществляется пропуск в пунктах пропуска „Смильница“, „Угринов“, „Устилуг“. Украинские пограничники готовы возобновить работу этих пунктов пропуска сразу, как с польской стороны заработают пункты пропуска „Кросценко“, „Долгобичув“ и „Зосин“, соответственно», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце июня заработали КПП на украинско-венгерской границе.

Фото с сайта ГПСУ.

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