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Армию усилят Javelin и ударными БПЛА: в сети показали яркое видео с учений ВСУ
В сеть выложили фото и видео с учений одной из бригад ВСУ, которая завершает на полигоне подготовку к выполнению задач в составе Объединенных сил, где отрабатывалась тактика применения комплексов Javelin и ударных беспилотников Bayraktar TB2. Таким вооружением планируют обеспечивать каждую бригаду в составе ООС.
Как сообщает «Украинский милитарный портал», учения состоялись на полигоне в Ровенской области. Украинские военнослужащие отрабатывали тактические задачи в ходе наступления, применение сил и средств оперативного обеспечения, в частности, в преодолении минных полей.
Также во время учений демонстрировалась система управления ракетными войсками и артиллерией «Дзвин».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украину поступила первая партия груза — ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin, а также вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов.46
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