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Украина

В Киеве разрешили ослабить карантин

12:14 6 июля 2020
Дезинфекция

По состоянию на понедельник, 6 июля, когда в пяти областях не было подтверждений о новых заболевших коронавирусом, показатели с заболеваемостью в Киеве позволяют ослабить карантинные меры.

Так, согласно данным Минздрава, в столице загрузка больничных коек составляет 38,45 процента (норма — менее 50 процентов), охват населения тестированием — 88,22 (норма — более 24 на 100 тысяч населения), обнаружение — 5,40 процента (норма — менее 11 процентов), динамика — 7,58 процента (норма — менее 10 процентов).

Кстати, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице таки ослабили карантин — ресторанам и кинотеатрам разрешили работать и после 22:00

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро 6 июля, в Украине подтвердили 543 новых случая коронавирусной инфекции — с начала пандемии в стране заболели 49 043 человек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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