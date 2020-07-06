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Шоу-бизнес

Полежайкин из «Папиных дочек» оказался в реанимации (фото)

12:36 6 июля 2020
Полежайкин из «Папиных дочек» Михаил Казаков

Российский актер Михаил Казаков, известный широкой публике по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», попал в реанимацию. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото из больницы. На снимке видно опухшие травмированные ноги актера, зафиксированные специальными аппаратами.

«Добро пожаловать в мой мир», — лишь коротко написал Казаков, не став сообщать подробности того, что с ним произошло.

Напомним, Казаков стал известным благодаря роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». В 2005 году он, будучи еще 16-летним подростком, смертельно ранил ножом 20-летнего парня, за что получил тюремный срок. Отбыв наказание, Михаил вернулся в профессию.

Сейчас 32-летнего актера не узнать, он очень сильно похудел. Михаил женат, воспитывает сына Мирослава и дочь супруги от первого брака Викторию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Геннадия Хазанова госпитализировали в Москве. Позже стало известно, что здоровью артиста ничего не угрожает, он проходит плановый осмотр.

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