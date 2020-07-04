26.92 / 27.22 30.01 / 30.56
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

Начал задыхаться: Геннадий Хазанов госпитализирован в Москве

6:42 4 июля 2020
Геннадий Хазанов

В России госпитализировал народного артиста этой страны Геннадия Хазанова. Причиной для госпитализации стал не коронавирус, который якобы ранее у него был обнаружен, а проблемы с сердцем.

Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ.

По данным канала, Хазанова доставили в больницу после жалоб на самочувствие, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.

В пятницу, 3 июля, ряд СМИ сообщили о том, что к Хазанову приезжали врачи из-за предположительных проблем со здоровьем. Позднее в Telegram-канале 112 появилась информация о том, что актеру был поставлен диагноз нестабильная стенокардия.

По информации издания, он отказался от госпитализации. Однако сам актер опроверг сообщения о вызове врачей из-за плохого самочувствия. Он отметил, что чувствует себя хорошо и ни о какой госпитализации речи не идет.

«Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет», — якобы сказал Хазанов.

Напомним, Геннадий Хазанов — советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1997 году он стал руководителем Театра эстрады. Артист появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Кавказская пленница!», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и «Тихие омуты». Кроме того, он озвучивал попугая Кешу в трех частях мультфильма «Возвращение блудного попугая».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году Геннадий Хазанов с супругой и внучкой посетил в Риге музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала».

72

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Геннадий Хазанов

Начал задыхаться: Геннадий Хазанов госпитализирован в Москве

Крым, вода

Природа ответила на фантазии Аксенова о "больших запасах" воды в оккупированном Крыму

Большой парад планет

Последний парад наступает: украинцы увидят последний в текущем столетии "большой парад планет"

Сумия Сваминатан

Помогает победить COVID-19: в ВОЗ назвали "единственное обнадеживающее" лекарство от коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер