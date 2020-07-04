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Начал задыхаться: Геннадий Хазанов госпитализирован в Москве
В России госпитализировал народного артиста этой страны Геннадия Хазанова. Причиной для госпитализации стал не коронавирус, который якобы ранее у него был обнаружен, а проблемы с сердцем.
Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ.
По данным канала, Хазанова доставили в больницу после жалоб на самочувствие, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
В пятницу, 3 июля, ряд СМИ сообщили о том, что к Хазанову приезжали врачи из-за предположительных проблем со здоровьем. Позднее в Telegram-канале 112 появилась информация о том, что актеру был поставлен диагноз нестабильная стенокардия.
По информации издания, он отказался от госпитализации. Однако сам актер опроверг сообщения о вызове врачей из-за плохого самочувствия. Он отметил, что чувствует себя хорошо и ни о какой госпитализации речи не идет.
«Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет», — якобы сказал Хазанов.
Напомним, Геннадий Хазанов — советский и российский артист эстрады, актер театра и кино, телеведущий и общественный деятель. В 1997 году он стал руководителем Театра эстрады. Артист появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Кавказская пленница!», «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?» и «Тихие омуты». Кроме того, он озвучивал попугая Кешу в трех частях мультфильма «Возвращение блудного попугая».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году Геннадий Хазанов с супругой и внучкой посетил в Риге музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала».72
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