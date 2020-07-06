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Общество и люди

В Украине появился редкий суперкар Lamborghini за 15 миллионов (фото)

12:47 6 июля 2020
Lamborghini Aventador SVJ

В ровенском сервисном центре МВД зарегистрировали редкий суперкар Lamborghini Aventador SVJ. Ранее в Одессе на аукционе продали шестиметровый Volvo Limousine 960 Royal, на котором возили президента (1994 — 2005 гг) Леонида Кучму.

Как сообщают в Главном сервисном центре МВД, таких суперкаров в мире насчитывается лишь около тысячи. Его стоимость — порядка 15 миллионов гривен.

Объем двигателя автомобиля — 6,5 литра. Машина разгоняется до 100 километров в час менее, чем за три секунды. Имя владельца, естественно, не разглашается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на улицах Львова заметили купе Rolls-Royce Wraith лимитированной серии Black Badge. Автомобиль был на польских номерах. Не исключено, что «евробляху» купил кто-то из украинцев. Хотя не исключен и визит во Львов гражданина Польши.

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