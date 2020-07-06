Гренки и блинчики с зеленым горошком: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Помните сказку Ганса Христиана Андерсена «Пятеро из одного стручка»? «В стручке сидело пять горошин. Сами они были зеленые, стручок тоже зеленый, ну, они и думали, что и весь мир зеленый — так и должно было быть! Стручок рос, росли и горошины. Они приноравливались к помещению и сидели все в ряд. Солнышко освещало и пригревало стручок, дождик поливал его, и он делался все чище, прозрачнее; горошинам было хорошо и уютно, светло днем и темно ночью, как и следует. Они все росли да росли и все больше думали, сидя в стручке, что пора им что-то предпринять. «Век, что ли, сидеть нам тут? — говорили они. — Как бы нам не засохнуть от такого сидения!.. Сдается нам, есть что-то и вне нашего стручка! Уж такое у нас предчувствие!» Сегодня зеленый горошек известен во всем мире и входит в состав самых изысканных блюд. Особенно многими любим консервированный. А летом, конечно, блюда готовятся из свежего горошка. Рецептами вкусностей с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, которая ранее рассказала, как можно приготовить мороженое в домашних условиях.

— Молодой зеленый горошек сочный и вкусный, — говорит Элла Иванова. — Самое простое блюдо из него такое. Возьмите полкилограмма горошка, соль и перец по вкусу, оливковое масло, горчицу в зернах и любимые специи, орехи и чеснок. Горошек надо почистить, на пару минут опустить в кипящую воду. Потом — в холодную воду, чтобы сохранился красивый цвет. Просушить на бумажном полотенце. В сковороде разогреваем оливковое масло, добавляем специи. Обжариваем горошек на сильном огне в течение минуты. И приятного аппетита!

— Так просто?

— Да, ничего сложного. Из горошка можно приготовить немало вкусных блюд. Важно, чтобы он не был пожелтевшим, так как вкус уже будет не тот. Молодой зеленый горошек стоит заморозить. Потом очень удобно доставать его из морозилки и добавлять в блюда.

— Что же посоветуете приготовить из свежего горошка?

— Например, гренки. Готовятся они за считанные минуты, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Гренки с молодым горошком Батон

200 г молодого горошка

Соль

Масло растительное

Специи Нарезаем батон на слайсы. Зеленый горошек на минуту опускаем в кипяток, потом — в холодную воду. Измельчаем, добавляем по вкусу соль, специи. Обжариваем гренки на масле и сразу же укладываем на них горошек.

— Красиво и вкусно!



— А если у вас есть чуть больше времени, приготовьте пирог с овощами, в числе которых есть и горошек.

Пирог с овощами 2 яйца

80 г муки

40 г сметаны

20 г растительного масла

10 г оливкового масла

100 г зеленого горошка

4 г разрыхлителя

Соль

100 г домашнего майонеза

100 г морковки по- корейски

Зелень

100 г куриного филе Замороженный горошек на минуту опустить в кипяток, потом — сразу в ледяную воду. Соединяем горошек, сметану, масло растительное, масло оливковое, соль. Измельчаем с помощью блендера, добавляем муку и разрыхлитель. Белки взбиваем и соединяем с нашей массой. Выпекаем при температуре 170 градусов до готовности. После остывания разрезаем, смазываем майонезом. Куриное филе обжариваем до готовности. Выкладываем куриное филе, морковь и зелень. Даем немного пропитаться. И наслаждайтесь!

Овощной пирог вкусный и ароматный

— Можно ли приготовить блинчики с молодым горошком?

— Несомненно. Поделюсь рецептом. Они имеют оригинальный сладковато-освежающий вкус. Я вообще люблю открывать для себя новые вкусы. И это один из необычных. Начинку можно использовать любую — овощи, зелень, мясо. Добавьте свой любимый соус.

Блинчики из молодого горошка и зелени 250 г молодого горошка

2 яйца

50 г оливкового масла

50 г муки

50 г молока

Соль

Перец

Для начинки

Свежий огурец

Листья салата

Базилик

Оливковое масло

Перец

Соль Мука у всех разная, поэтому, может, придется добавить еще молока или муки. По консистенции тесто должно быть, как жидкая сметана. Горошек на минуту заливаем кипятком и сразу помещаем под холодную воду, измельчаем блендером. Добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем, оставляем на 20 минут. Дальше готовим, как обычные блинчики. Добавляем начинку и свежую сметану.

Блинчики из зеленого горошка – блюдо необычное

— Горошек можно использовать и для приготовления хлеба, — продолжает Элла Иванова.

Хлеб из горошка 300 г молодого горошка

200 г муки

Соль

3 г сухих дрожжей

50 г оливкового масла Молодой горошек на 2 минуты заливаем кипящей водой. Потом сразу помещаем под холодную. А дальше все очень интересно. Делаем гороховое пюре. Добавляем в него дрожжи. Высыпаем муку и масло. Не месим, просто соединяем в течение минуты. Теперь время сделает за нас всю работу. Оставляем на сутки. Потом аккуратно перекладываем в форму и даем тесту подняться. Выпекаем при температуре 180 градусов 30−40 минут.

Хлеб из горошка не будет зеленым, но получится очень вкусным

— А можно ли приготовить на основе зеленого горошка десерт?

— Да. Например, вот такой летний освежающий десерт без сахара.

Летний десерт с мятой и зеленым горошком 100 г молока

250 г замороженных бананов

200 грамм замороженного горошка

Сок 1 апельсина

Мята Надо за сутки до приготовления десерта, заморозить бананы. Замороженный горошек у меня есть всегда в морозильнике. Перед приготовлением горошек я на минуту опускаю в кипяток, потом — в ледяную воду. Таким образом горошек становится намного мягче и слаще. Измельчаем с помощью блендера бананы и горошек, добавляем молоко. Затем — мяту и сок апельсина. Можно протереть смесь через сито. Выкладываем в емкость и замораживаем. Подавайте в красивой креманке!

Оригинален десерт из мяты и зеленого горошка

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Лето — прекрасная пора, несмотря ни на какие испытания. Так что наслаждайтесь им. Но при этом не забывайте о безопасности. Мойте руки, носите маски, пользуйтесь антисептиком.

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась рецептами свекольника, окрошки и других летних освежающих супчиков.



Фото из альбома Эллы Ивановой

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