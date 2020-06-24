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Мороженое – райское наслаждение в зной: легкие рецепты (фото)
В летнюю жару мороженое — настоящее спасение и удовольствие. Его обожают и взрослые, и дети. Сейчас можно купить мороженое сливочное, пломбир, молочное, шоколадное, фруктовое, эскимо… В продаже бывает мороженое даже со вкусом сыра горгондзола и черного хлеба. Но нет ничего вкуснее домашнего мороженого.
Конечно, чтобы его приготовить, придется потратить время. Но это того стоит. Во-первых, вы будете уверены, что в составе лакомства только натуральные ингредиенты. Во-вторых, наслаждение будет неописуемым, если вы специальной ложечкой поместите шарик лакомства в красивую креманку или бокал и прежде, чем есть, решите полюбоваться своим кулинарным шедевром. Возможно, вам даже захочется его сфотографировать, а потом разместить пост в соцсетях и рассказать друзьям и близким о своем новом умении.
Легкими рецептами мороженого с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, которая ранее рассказала, как можно приготовить окрошку и другие освежающие летние супчики.
— В зной мороженое дарит вкусную прохладу, — говорит Элла Иванова. — Одно из моих любимых — итальянское. Оно с ярко выраженным вкусом и ароматом. А приготовить его несложно и в домашних условиях.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием! Для многих важно, что готовится оно без мороженицы, которая есть не у всех.
Итальянское мороженое
- 500 г сливок
- 200 г сгущенного молока
- 200 г фруктов
- 50 г орехов
Сливки должны быть хорошо охлаждены. Соединяем сливки и сгущенное молоко. Хорошо взбиваем. Добавляем фрукты, орехи. Аккуратно перемешиваем. Перекладываем в емкость. Ставим в морозильную камеру для замораживания. Подаем с любимым ягодным соусом.
— Как же приготовить такой соус?
— Например, соединяем клубнику и сахар. Пропорции выбираем по вкусу. Обычно я беру ягод вполовину больше, чем сахара. Перебиваем блендером. И оставляем в емкости на столе, пока сахар полностью растворится. Затем поместите соус в холодильник.
— А как приготовить ягодное мороженое?
— Я посоветую сделать мороженое из шелковицы. Оно вкусное и полезное.
— И что немаловажно, такое практически не найти в магазинах.
— Да, это так.
Мороженое из шелковицы
- 200 г шелковицы
- 150 г сливок 33% жирности
- 50 г меда
- 100 г сметаны 20% жирности
В чашу блендера закладываем шелковицу, мед, сметану, сливки.
Взбиваем, выкладываем в емкость и помещаем в морозильную камеру.
Каждые полчаса перемешивайте мороженое вилкой — до того момента, когда оно приобретет густую консистенцию. Оставляем до полного застывания. Приятного аппетита!
— Особенно нежный вкус у мороженого с абрикосами.
— Это правда.
Абрикосовое мороженое
- 1 кг абрикосов
- 200 г молока
- 100 г сахара
- 50 г глюкозы
- Семена чиа
- 2 желтка
- Корица
Абрикосы измельчаем с помощью блендера. Молоко соединяем с сахаром и глюкозой. Доводим до кипения. В абрикосы добавляем желтки и семена чиа. Соединяем две массы, прогреваем на водяной бане. Добавляем корицу. Охлаждаем. Ставим в морозильник до полного застывания.
— Еще очень тонкий вкус у бананового мороженого.
— Оно готовится без сахара, и я его считаю идеальным десертом. Дополнить его можно черным шоколадом, семечками, орешками и сушеной клюквой.
Мороженое из бананов
- 800 г бананов
- 250 г молока
- Шоколад
- Клюква
- Семечки
- Орехи
За сутки заморозить бананы. С помощью блендера взбиваем бананы и молоко. Выкладываем в емкость и добавляем все ингредиенты по вкусу. Ставим замораживаться. И наслаждайтесь!
— Правда, что можно приготовить мороженое даже из свеклы?
— Почему нет? Такое мороженое рекомендую тем, кто любит этот овощ.
Свекольное мороженое
- 500 г свеклы
- 100 г молока
- 3 желтка
- 50 г сахара
- Сок одного лимона
Свеклу отвариваем, очищаем и измельчаем на блендере. Соединяем с молоком. Прогреваем. Желтки растираем с сахаром. Все соединяем, доводим до кипения. Добавляем сок лимона для пикантности вкуса и аромата. Ставим все замораживаться. Периодически перемешиваем вилкой, доводя до любимой консистенции.
— А какое самое необычное мороженое порекомендуете приготовить?
— Мороженое с добавлением бекона. У этого мороженного неожиданно приятный сладковатый вкус. Это настоящий десерт — сладкий, ароматный, вкусный. Бекон придает пикантность.
Мороженое с беконом
- 50 г несоленого бекона
- Сахар для бекона (по вкусу)
- Для мороженого (по вкусу)
- 2 желтка
- 100 г сахара
- 100 г молока
- 200 г жирных сливок
Ломтики бекона выкладываем на пергамент, посыпаем сахаром. Готовим 8 минут при температуре 200 градусов. Один раз перевернем и еще добавим сахар.
Молоко доводим почти до кипения. Желтки соединяем с сахаром, взбиваем.
В желтки понемногу добавляем горячее молоко. Смесь возвращаем на плиту и немного прогреваем, но не кипятим, доводим до 80 градусов. Охлаждаем.
Взбиваем сливки. Все соединяем, ставим на 30 минут в морозилку. Взбиваем. Помещаем снова на 30 минут в морозилку. Так повторяем 3−4 раза.
На четвертый раз добавляем бекон и крепкий алкоголь — например, виски (по вкусу). Ставим на ночь в холодильник.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Крепкого здоровья, добра и любви!
Ранее кулинар Элла Иванова поделилась с нашими читателями идеями блюд из клубники.
Фото из альбома Эллы Ивановой
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