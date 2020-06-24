Мороженое – райское наслаждение в зной: легкие рецепты (фото)

Книга рецептов

В летнюю жару мороженое — настоящее спасение и удовольствие. Его обожают и взрослые, и дети. Сейчас можно купить мороженое сливочное, пломбир, молочное, шоколадное, фруктовое, эскимо… В продаже бывает мороженое даже со вкусом сыра горгондзола и черного хлеба. Но нет ничего вкуснее домашнего мороженого. Конечно, чтобы его приготовить, придется потратить время. Но это того стоит. Во-первых, вы будете уверены, что в составе лакомства только натуральные ингредиенты. Во-вторых, наслаждение будет неописуемым, если вы специальной ложечкой поместите шарик лакомства в красивую креманку или бокал и прежде, чем есть, решите полюбоваться своим кулинарным шедевром. Возможно, вам даже захочется его сфотографировать, а потом разместить пост в соцсетях и рассказать друзьям и близким о своем новом умении. Легкими рецептами мороженого с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова, которая ранее рассказала, как можно приготовить окрошку и другие освежающие летние супчики.

— В зной мороженое дарит вкусную прохладу, — говорит Элла Иванова. — Одно из моих любимых — итальянское. Оно с ярко выраженным вкусом и ароматом. А приготовить его несложно и в домашних условиях.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! Для многих важно, что готовится оно без мороженицы, которая есть не у всех.

Итальянское мороженое 500 г сливок

200 г сгущенного молока

200 г фруктов

50 г орехов

Сливки должны быть хорошо охлаждены. Соединяем сливки и сгущенное молоко. Хорошо взбиваем. Добавляем фрукты, орехи. Аккуратно перемешиваем. Перекладываем в емкость. Ставим в морозильную камеру для замораживания. Подаем с любимым ягодным соусом.

— Как же приготовить такой соус?

— Например, соединяем клубнику и сахар. Пропорции выбираем по вкусу. Обычно я беру ягод вполовину больше, чем сахара. Перебиваем блендером. И оставляем в емкости на столе, пока сахар полностью растворится. Затем поместите соус в холодильник.

Итальянское мороженое нравится и взрослым, и детям

— А как приготовить ягодное мороженое?

— Я посоветую сделать мороженое из шелковицы. Оно вкусное и полезное.

— И что немаловажно, такое практически не найти в магазинах.

— Да, это так.

Мороженое из шелковицы 200 г шелковицы

150 г сливок 33% жирности

50 г меда

100 г сметаны 20% жирности

В чашу блендера закладываем шелковицу, мед, сметану, сливки. Взбиваем, выкладываем в емкость и помещаем в морозильную камеру. Каждые полчаса перемешивайте мороженое вилкой — до того момента, когда оно приобретет густую консистенцию. Оставляем до полного застывания. Приятного аппетита!

Мороженое из шелковицы – яркий вкус лета

— Особенно нежный вкус у мороженого с абрикосами.

— Это правда.

Абрикосовое мороженое 1 кг абрикосов

200 г молока

100 г сахара

50 г глюкозы

Семена чиа

2 желтка

Корица Абрикосы измельчаем с помощью блендера. Молоко соединяем с сахаром и глюкозой. Доводим до кипения. В абрикосы добавляем желтки и семена чиа. Соединяем две массы, прогреваем на водяной бане. Добавляем корицу. Охлаждаем. Ставим в морозильник до полного застывания.

Абрикосовое мороженое нежное и вкусное

— Еще очень тонкий вкус у бананового мороженого.

— Оно готовится без сахара, и я его считаю идеальным десертом. Дополнить его можно черным шоколадом, семечками, орешками и сушеной клюквой.

Мороженое из бананов 800 г бананов

250 г молока

Шоколад

Клюква

Семечки

Орехи За сутки заморозить бананы. С помощью блендера взбиваем бананы и молоко. Выкладываем в емкость и добавляем все ингредиенты по вкусу. Ставим замораживаться. И наслаждайтесь!

Банановое мороженое готовится без сахара

— Правда, что можно приготовить мороженое даже из свеклы?

— Почему нет? Такое мороженое рекомендую тем, кто любит этот овощ.

Свекольное мороженое 500 г свеклы

100 г молока

3 желтка

50 г сахара

Сок одного лимона Свеклу отвариваем, очищаем и измельчаем на блендере. Соединяем с молоком. Прогреваем. Желтки растираем с сахаром. Все соединяем, доводим до кипения. Добавляем сок лимона для пикантности вкуса и аромата. Ставим все замораживаться. Периодически перемешиваем вилкой, доводя до любимой консистенции.

Свекольное мороженое понравится любителям свеклы

— А какое самое необычное мороженое порекомендуете приготовить?

— Мороженое с добавлением бекона. У этого мороженного неожиданно приятный сладковатый вкус. Это настоящий десерт — сладкий, ароматный, вкусный. Бекон придает пикантность.

Мороженое с беконом 50 г несоленого бекона

Сахар для бекона (по вкусу)

Для мороженого (по вкусу)

2 желтка

100 г сахара

100 г молока

200 г жирных сливок Ломтики бекона выкладываем на пергамент, посыпаем сахаром. Готовим 8 минут при температуре 200 градусов. Один раз перевернем и еще добавим сахар. Молоко доводим почти до кипения. Желтки соединяем с сахаром, взбиваем. В желтки понемногу добавляем горячее молоко. Смесь возвращаем на плиту и немного прогреваем, но не кипятим, доводим до 80 градусов. Охлаждаем. Взбиваем сливки. Все соединяем, ставим на 30 минут в морозилку. Взбиваем. Помещаем снова на 30 минут в морозилку. Так повторяем 3−4 раза. На четвертый раз добавляем бекон и крепкий алкоголь — например, виски (по вкусу). Ставим на ночь в холодильник.

Мороженое с беконом стоит приготовить тем, кто ищет новые вкусы

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Крепкого здоровья, добра и любви!

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась с нашими читателями идеями блюд из клубники.

Фото из альбома Эллы Ивановой



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