13-летнего парня нашли застреленным на Житомирщине: детали трагедии

Происшествия

В воскресенье, 5 июля, в Житомирской области в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны нашли тело 13-летнего подростка с огнестрельным ранением головы. Ранее в одной из воинских частей в Житомире повесился солдат-срочник.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Житомирской области, обстоятельства указывают на то, что несовершеннолетний парень покончил с собой, воспользовавшись оружием отца.

Его тело нашли родственники, сообщившие о ЧП в полицию. «На месте происшествия выяснилось, что в семье жителей Новоград-Волынского района 4 июля, около 19:00, средний сын ушел из дома и не вернулся. Родители разыскивали его с ночи вместе с односельчанами, а утром, после 8:30, нашли в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны в окрестностях села Майстров, что недалеко от райцентра», — сообщили в полиции.

Предварительно установлено, что школьник без ведома отца взял из сейфа зарегистрированное охотничье ружье и покончил с собой. Открыто уголовное производство

Полицейские, в частности, проверяют информацию о принадлежности подростка к суицидальным группам в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре покончил жизнь самоубийством полковник полиции Павел Савенко. Он выстрелил себе в голову из карабина.

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