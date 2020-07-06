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13-летнего парня нашли застреленным на Житомирщине: детали трагедии
В воскресенье, 5 июля, в Житомирской области в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны нашли тело 13-летнего подростка с огнестрельным ранением головы. Ранее в одной из воинских частей в Житомире повесился солдат-срочник.
Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Житомирской области, обстоятельства указывают на то, что несовершеннолетний парень покончил с собой, воспользовавшись оружием отца.
Его тело нашли родственники, сообщившие о ЧП в полицию. «На месте происшествия выяснилось, что в семье жителей Новоград-Волынского района 4 июля, около 19:00, средний сын ушел из дома и не вернулся. Родители разыскивали его с ночи вместе с односельчанами, а утром, после 8:30, нашли в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны в окрестностях села Майстров, что недалеко от райцентра», — сообщили в полиции.
Предварительно установлено, что школьник без ведома отца взял из сейфа зарегистрированное охотничье ружье и покончил с собой. Открыто уголовное производство
Полицейские, в частности, проверяют информацию о принадлежности подростка к суицидальным группам в социальных сетях.
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